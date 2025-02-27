Заноза
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Заноза

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  • Семен Демин
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  • Алексей
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Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное

Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное

Несмотря на увещевания украинской власти (и даже публикацию текста соглашения в СМИ), что "сделка на 500 миллиардов" может быть подписана на этой неделе, страсти между Вашингтоном и Киевом накаляются.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Перекроют ублюдку ЗЕ крантик..И ой как задрыгается...
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14 час.
Алексей
Уж не знаю, доберутся ли американцы до зелиных заначек, но вот то, что они обязательно доберутся до самого Зели, это абсолютно определенно. Знает очень много, башки просто нет. разнести может, где не следует, абсолютно всё, что угодно - для бывших хозяев живой Зеля как запал мощнейшей инфобомбы. А вот &quot;невинно-убиенный длинной и костлявой рукой Кремля&quot; - напротив, желанная сакральная жертва. Я думаю, ему или устроют авиакатастрофу, вроде той, что состоялась недавно с азебайджанским самолетом, или нечто наподобие. С большим количеством полония или &quot;новичка&quot; по всему Киеву сразу, ну, чтобы жирно было написано, что это - дело Москвы. А может быть, тихо прикокнут где-нибудь в сортире...
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9 час.
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