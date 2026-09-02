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Царьград

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MakeUseOf объяснил, как освободить память смартфона до десятков ГБ

MakeUseOf объяснил, как освободить память смартфона до десятков ГБ

Издание MakeUseOf объясняет, как отключение неиспользуемых функций ИИ способно освободить значительное количество памяти в смартфонах iOS и Android.

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