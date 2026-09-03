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Сокровища тысячелетий: 30+ артефактов, от которых захватывает дух

Сокровища тысячелетий: 30+ артефактов, от которых захватывает дух

Очередная порция удивительных предметов старины, способных перенести нас вглубь веков. В этой подборке — от бытовых мелочей до произведений ювелирного искусства, каждое из которых хранит свою уникальную историю.

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