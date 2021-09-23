Женские страсти

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Работа или связь на стороне?

Работа или связь на стороне?

Недавно начал подозревать свою жену в любовной связи на стороне. Причиной тому стали её постоянные задержки на новой работе.

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Alexander Kneper
Ну нельзя же быть таким валенком. Жена говорила правду про деньги, она действительно "заслужила их своим усердием и старанием в работе" , только недoговорила - "половой работе" ; ))
Анна Эржибова
Отодвинься она уже чужая,не пытайтесь даже вернуть,съехала значит точка

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