Эксперт сообщил о невозможности ВСУ пробить окружение в котле под Харьковом

Алексей Коновалов/ТАСС Бойцы группировки "Север" громят врага в так называемом "Волчанском котле". Там, по разным данным, блокированы от 1,7 тыс.
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