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Гвардиола: «Говорю игрокам принять ситуацию, не ставить больших целей. Мы не в порядке, но станем лучше»

Гвардиола: «Говорю игрокам принять ситуацию, не ставить больших целей. Мы не в порядке, но станем лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» высказался о трудностях «горожан».

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