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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наша сборная повторила бы успех Лондона-2012». Тасоев о недопуске российских дзюдоистов на Олимпиаду в Париже

Сейчас в Париже проходит Олимпиада-2024. Международный олимпийский комитет (МОК) из 17 российских дзюдоистов, отобравшихся по рейтингу, допустил до соревнований лишь 4, после чего команда коллективно решила отказаться от участия.

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