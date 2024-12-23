В Черном море обработали сорбентом более 24 тысяч квадратных метров

Акваторию Черного моря площадью больше 24 тысяч квадратных метров обработали сорбентом после разлива нефтепродуктов из потерпевших крушение танкеров обработали специалисты, 23 декабря сообщили в оперштабе Кубани.
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