Володин: Работа Минтруда должна быть построена более эффективно

Депутаты Госдумы рассчитывают, что работа Минтруда будет построена более эффективно. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал на пленарном заседании 14 мая при обсуждении кандидатуры Антона Котякова на должность министра труда и социальной защиты.