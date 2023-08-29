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Рондэй Холлис-Джефферсон и Джарен Джексон – авторы лучших моментов 4-го игрового дня ЧМ-2023

Рондэй Холлис-Джефферсон и Джарен Джексон – авторы лучших моментов 4-го игрового дня ЧМ-2023

ФИБА представила подборку лучших моментов четвертого игрового дня чемпионата мира-2023. Топ-10 возглавили Рондэй Холлис-Джефферсон (Иордания) и Джарен Джексон (США).

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