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ФедералПресс

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Депутаты помогли жителям Екатеринбурга обустроить укрытие на 250 человек

Депутаты помогли жителям Екатеринбурга обустроить укрытие на 250 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября, ФедералПресс. Жители многоквартирного дома на улице Стачек, 55 на Эльмаше теперь могут чувствовать себя спокойнее.

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