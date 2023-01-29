Председатель СК России поручил доложить по обстоятельствам отказа включения в списки на получение жилья сироты из Республики Марий Эл и о ранее проведенном расследовании

В социальных сетях получило распространение видеообращение сироты из Республики Марий Эл с просьбой помочь ей и детям-сиротам указанного региона в реализации их законных прав о включении в списки детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением.
В социальных сетях получило распространение видеообращение сироты из Республики Марий Эл с просьбой помочь ей и детям-сиротам указанного региона в реализации их законных прав о включении в списки детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением.
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