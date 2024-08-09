«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в июле

В июле из-за санкций против Мосбиржи были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом, Банк России снова повысил ключевую ставку, а процентные предложения по депозитам достигли 20% годовых.
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