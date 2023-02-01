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Полковник ЛНР Киселёв: российские войска близки к тому, чтобы обойти Артёмовск с трёх сторон

Полковник ЛНР Киселёв: российские войска близки к тому, чтобы обойти Артёмовск с трёх сторон

Полковник ЛНР Виталий Киселев сообщил, что российские силы близки к тому, чтобы обойти Артёмовск (украинское название - Бахмут) с трёх сторон.

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