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Юбилейный iPhone получит новый экран CoE OLED. Технология уже используется в Samsung Galaxy S26 Ultra и других смартфонах

Юбилейный iPhone получит новый экран CoE OLED. Технология уже используется в Samsung Galaxy S26 Ultra и других смартфонах

Его выход ожидается через год По данным южнокорейской аналитической компании UBI Research, специализирующейся на индустрии дисплеев, компания Apple представит OLED-панели с технологией CoE (Color Filter on Encapsulation) в своем смартфоне iPhone Pro в форм-факторе «моноблок», выпуск которого ожидается во второй половине 2029 года.

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