Зеленский заявил, что предлагал Трампу продать оружие за $300 млрд активов РФ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, что предлагал избранному главе США Дональду Трампу продать Украине оружие за счет $300 млрд из российских активов.
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