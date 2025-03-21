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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Северокорейцы отняли у западных держав криптовалюты на год вперед: при чем тут наше образование

Северокорейцы отняли у западных держав криптовалюты на год вперед: при чем тут наше образование

Русский Колоколъ Sergey Elagin/Business Online Мировая пресса клянет хакеров из КНДР за самую крупную в мировой истории кражу.

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Комментарии
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Владимир Петров
С какой стати там наша система образования? Но даже если так, то есть элитарно образованные и есть &quot;три пишем, два в уме&quot;. Сам Ким учился в Швейцарии - папа его не хотел сына ограничивать местным образованием...
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11 час.
ВМ
Вениамин Мельников
У нас  очень многие отпрыски госчиновников ,олигархов учились и учатся там -где их таланты? Какой от них прок? В советское время были  таланты-лауреаты, нобелевской премии ,воспитанники советской школы Последний из них физик-коммунист Ж.Алферов.В то время ,когда учился Ким, как бы и не знали КНДР,&quot; дружили&quot; с США.
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8 час.
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