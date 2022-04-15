Полиция Смоленской области опровергает недостоверную информацию, распространяемую в социальных сетях и мессенджере

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции в одной из социальных сетей и мессенджере выявлены сообщения о том, что якобы к жителям Смоленска приходят злоумышленники, которые представляются правоохранителями, вручают памятки о поведении во время военного положения и под этим предлогом похищают имущество из квартир.
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