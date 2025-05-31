Зарубежным участникам прошедшей на прошлой неделе в Москве 13-й международной встречи высокопоставленных представителей по вопросам безопасности показали выставку трофейной военной техники, захваченной у ВСУ.
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