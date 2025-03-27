Этой категории могут предоставить льготный кредит: Изменения по льготной ипотеке рассмотрят в Госдуме

Расширение программы необходимо для поддержки населения и строительной отрасли.Депутаты Госдумы обсуждают потенциальные изменения в программу семейной ипотеки для предоставления льготного кредита еще одной категории граждан.
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