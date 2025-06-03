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Царьград

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Слова «ибобаза» «арапоблиц» прозвучали в эфире Радио Судного дня

Слова «ибобаза» «арапоблиц» прозвучали в эфире Радио Судного дня

После переговоров в Стамбуле в эфире Радио Судного дня прозвучали два загадочных слова.Радиостанция известная как «Радио Судного дня»  передала новое закодированное сообщение.

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