В Воронеже с 9 октября закроют участок улицы Красноармейской

Так, проехать автомобилисты не смогут по участку от дома №56 по улице Красноармейской и до дома №24 по улице Кирова.
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