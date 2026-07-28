Татарстанским аграриям дадут 3,1 млрд рублей на новую технику

В бюджете Татарстана на 2026 год заложено 3 079,4 млн рублей на субсидии для сельхозпроизводителей. Эти деньги пойдут на субсидии, которые помогут аграриям компенсировать часть расходов при покупке или лизинге новой сельхозтехники.