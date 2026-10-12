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Дочь и сын Юрия Яковлева родились с разницей в четыре месяца — от разных матерей

Дочь и сын Юрия Яковлева родились с разницей в четыре месяца — от разных матерей

К концу 1960 года в жизни Юрия Яковлева, казалось, всё устоялось. Жена, Кира Мачульская, ждала ребёнка — того самого, о котором супруги мечтали долгие годы.

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