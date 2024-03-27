Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

Сейчас в столице открыты 18 семейных центров, где оказывают комплексную помощь гражданам За последние десять лет количество многодетных семей в Москве выросло в три раза, и в них проживает более 500 тысяч детей.
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