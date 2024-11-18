В Саратовской области создадут реестр наркозависимых

В единый централизованный электронный реестр лиц войдут лица, на которых судом возложена обязанность пройти диагностику, профилактику, лечение от наркомании, а также медицинскую или социальную реабилитацию.
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