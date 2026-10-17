Just two years before 10 Things I Hate About You made him a star, Heath Ledger took his first and only starring role in an American television series.
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