⚡️На видео – разрывы кассетных снарядов украинских террористов на территории больничного городка в центре Горловки сегодня утром.
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⚡️На видео – разрывы кассетных снарядов украинских террористов на территории больничного городка в центре Горловки сегодня утром.
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