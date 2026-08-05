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Аналитики перечислили сферы с рекордным ростом зарплат

Аналитики перечислили сферы с рекордным ростом зарплат

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что за последние пять лет наибольший рост средних зарплат зафиксирован в сфере производства термоуглей, а также в сегменте проката и аренды предметов личного пользования.

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