Аналитики перечислили сферы с рекордным ростом зарплат

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что за последние пять лет наибольший рост средних зарплат зафиксирован в сфере производства термоуглей, а также в сегменте проката и аренды предметов личного пользования.
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