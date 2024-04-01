Банки и МФО хотят обязать использовать «охлаждающие фразы» в рекламе

ФАС совместно с Ассоциацией банков России (АБР) и Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) разработали поправки в закон «О рекламе», обязывающие все организации, которые предоставляют кредиты или займы, использовать в рекламе кредитов «охлаждающие фразы», чтобы побудить потенциальных клиентов оценивать свои финансовые возможности и риски, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей организаций.