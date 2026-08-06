Готовность россиян рисковать ради больших доходов оценили

В России 94 процента граждан считают, что лучше положить деньги в банк под фиксированный доход с гарантированной выплатой, нежели нести сбережения в кредитную организацию, где можно получить больше, но с риском потерять часть денег.
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