Политика как он...
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Политика как она есть

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Наварро опроверг наличие напряженности в отношениях с Маском

Наварро опроверг наличие напряженности в отношениях с Маском

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро заявил, что напряженности в отношениях между ним и возглавляющим ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илоном Маском после их перепалки нет.

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