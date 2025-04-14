Наварро опроверг наличие напряженности в отношениях с Маском

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро заявил, что напряженности в отношениях между ним и возглавляющим ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илоном Маском после их перепалки нет.
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