Иностранное вмешательство? США заблокировала аккаунты российских государственных СМИ

Причиной блокировки компания назвала "попытки иностранного вмешательства". В сентябре США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее руководителей, обвиняя их в "дезинформационных кампаниях" и работе на российские спецслужбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии