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Накипело: россияне теперь сами дают отпор мигрантам - верное решение

Накипело: россияне теперь сами дают отпор мигрантам - верное решение

Поведение мигрантов достало россиян и даже российские власти. Власть всё-же немного очнулась от своего летаргического сна и своих непонятных для россиян илллюзий о мигрантах-"соотечественниках" из Средней Азии и Закавказья, хотя и не совсем очнулась, тяжела она на подъём.

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Комментарии
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Т
Тамара
Дубьём по ..... дело не годится, не забывайте, что русских в республиках тоже ещё много и именно там их жизнь, их дом, ехать им некуда. А вот чистки и проверки этих самых диаспор должны быть и регулярными. Просто у нас в этих &quot;надзорных&quot; органах работают сплошь продажные граждане. Сами знаете. Поэтому &quot;пахоты&quot; нам самим в НОВОЙ РОССИИ, в НАШЕЙ РОССИИ придостаточно. И для этой пахоты требуются ИСТИННЫЕ россияне, с ЧЕСТЬЮ и СОВЕСТЬЮ!!!!
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1 час.
александр перминов
Просто как в анекдоте поймал пенсионера в шахте спрячь его так и с черномазыми.Пошел за хлебом и не вернулся
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1 час.
Вячеслав 5
Давайте проще что есть полиция по наведению порядка есть закон они и действуют по закону что есть закон-вот отсюда и ноги растут остальное беззаконие и возможно анархия-власть есть всему голова а народ может он и прав но вот прав то у него и нет- увы-был такой случай приехала семья из бывшей республики бывшего ссср но дети родились там и в Россию их не приняли закон против-теперь думайте откуда ветер дует
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1 час.

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