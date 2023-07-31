Накипело: россияне теперь сами дают отпор мигрантам - верное решение

Т Тамара Дубьём по ..... дело не годится, не забывайте, что русских в республиках тоже ещё много и именно там их жизнь, их дом, ехать им некуда. А вот чистки и проверки этих самых диаспор должны быть и регулярными. Просто у нас в этих "надзорных" органах работают сплошь продажные граждане. Сами знаете. Поэтому "пахоты" нам самим в НОВОЙ РОССИИ, в НАШЕЙ РОССИИ придостаточно. И для этой пахоты требуются ИСТИННЫЕ россияне, с ЧЕСТЬЮ и СОВЕСТЬЮ!!!!

александр перминов Просто как в анекдоте поймал пенсионера в шахте спрячь его так и с черномазыми.Пошел за хлебом и не вернулся