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Юная невеста умерла в день своей свадьбы в Пакистане

Юная невеста умерла в день своей свадьбы в Пакистане

В Пакистане трагически оборвалась жизнь 20-летней Аллы Ракхи в день ее свадьбы. По информации издания 24NewsHD, девушка умерла от сердечного приступа во время поездки к жениху после завершения свадебного банкета.

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