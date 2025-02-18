Юная невеста умерла в день своей свадьбы в Пакистане

В Пакистане трагически оборвалась жизнь 20-летней Аллы Ракхи в день ее свадьбы. По информации издания 24NewsHD, девушка умерла от сердечного приступа во время поездки к жениху после завершения свадебного банкета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии