Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что споры между Макроном и Мелони блокируют следующий крупный пакет помощи Украине от ЕС.
В ЕС ставят на провал Трампа, но время поджимает: в апреле у Украины кончатся боеприпасы
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ВС
Вадим Скоробогатов
Не ГЕЙРОПЕ тявкать о чужих провалов...СВОЕГО ххватает
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17 час.
Анатолий Анатольев
Все равно не подерутся!!!!! ХИ-ХИ! А ПИСЕЦ то не за горами! ЗЛО тонет в своем ДЕРЬМЕ!
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16 час.
W
Walery
Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и другие представители Евросоюза отправятся на Украину, чтобы выразить свою солидарность... Хорошо бы, если их в хохландии волки поекусали! Мало ли что там хищникам в головы взбрело... главное результат! Да и партизанам спать времени нет - пустить поезд с гинекологом и Ко под откос и делов то! Там идет что-то типа войны - кто разбираться станет по фактам что дслучилось с Урсулой фон дер Ляйен и сдругими представителями Евросоюза... И вообще - как и зачем они там оказались... очевидно же за баблом от Зели поехали... рекетиры сукины.
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16 час.
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