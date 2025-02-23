В ЕС ставят на провал Трампа, но время поджимает: в апреле у Украины кончатся боеприпасы

W

Walery

Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и другие представители Евросоюза отправятся на Украину, чтобы выразить свою солидарность... Хорошо бы, если их в хохландии волки поекусали! Мало ли что там хищникам в головы взбрело... главное результат! Да и партизанам спать времени нет - пустить поезд с гинекологом и Ко под откос и делов то! Там идет что-то типа войны - кто разбираться станет по фактам что дслучилось с Урсулой фон дер Ляйен и сдругими представителями Евросоюза... И вообще - как и зачем они там оказались... очевидно же за баблом от Зели поехали... рекетиры сукины.