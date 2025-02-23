Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роза Семиренко
    Спаси и сохрани Господи наших ребят!Боец рассказал, к...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Выборы - ради выборов. Ничего они не изменят ни во внешней политике немцев, ни во внутренней. Вместо ливерного шольца...Партия Шольца про...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Просроченный наркофюрер руины живет в косоугольной , кокаиновой реальности, все его слова всерьёз могут воспринимать ...Зеленский: Уйду х...

В ЕС ставят на провал Трампа, но время поджимает: в апреле у Украины кончатся боеприпасы

В ЕС ставят на провал Трампа, но время поджимает: в апреле у Украины кончатся боеприпасы

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что споры между Макроном и Мелони блокируют следующий крупный пакет помощи Украине от ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Не ГЕЙРОПЕ тявкать о чужих провалов...СВОЕГО ххватает
Ответить
17 час.
Анатолий Анатольев
Все равно не подерутся!!!!! ХИ-ХИ! А ПИСЕЦ то не за горами! ЗЛО тонет в своем ДЕРЬМЕ!
Ответить
16 час.
W
Walery
Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен и другие представители Евросоюза отправятся на Украину, чтобы выразить свою солидарность...  Хорошо бы, если их в хохландии волки поекусали!  Мало ли что там хищникам в головы взбрело... главное результат!  Да и партизанам спать времени нет - пустить поезд с гинекологом и Ко под откос и делов то!  Там идет что-то типа войны - кто разбираться станет по фактам что дслучилось с Урсулой фон дер Ляйен и сдругими представителями Евросоюза... И вообще - как и зачем они там оказались... очевидно же за баблом от Зели поехали... рекетиры сукины.
Ответить
16 час.
наверх