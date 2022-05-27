Что такое оперативная память? Оперативная память - это часть системы памяти компьютера или смартфона, в которой во время работы электронного устройства хранятся открытые программы, а также данные, обрабатываемые, которые обрабатывает процессор.
Что такое оперативная память? Оперативная память - это часть системы памяти компьютера или смартфона, в которой во время работы электронного устройства хранятся открытые программы, а также данные, обрабатываемые, которые обрабатывает процессор.
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