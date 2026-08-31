Как изменился корейский макияж: 4 тренда 2026 года вместо классического нюда

Корейская бьюти-индустрия снова напоминает, почему за ней так интересно наблюдать. Ещё недавно главным ориентиром был эффект «чистого лица» — минимум текстуры, прозрачные оттенки, ощущение, будто кожа светится изнутри без видимых усилий.