Здравствуйте, пишу сюда ибо интересует мнение беспристрастных - не заинтересованных людей.Ситуация такая:Я забрал свою девушку к себе домой.
Популярные статьи
- Житель Иркутска хотел по суду установить отцовство и получить компенсацию за погибшего в бою сына До этого он про парня и не вспоминал
- Друзья мужа постоянно занимают у него деньги и не отдают. Пришлось брать дело в свои руки
- Родители увидели моего будущего мужа и поставили перед выбором: либо они, либо он. Я выбрала мужа и ни о чем не жалею
Свежие комментарии