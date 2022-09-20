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  • Одиссей Одиссеев
    Да я всегда знал, что ты всегда врёшь. Твоё враньё для меня не новость.Девушка выгнала с...
  • Элина Морозова
    Мдяссс. Яйцемудр ты наш. Совсем видать тебя переклинило))) Беда у тебя с яйцами..🙄🧐😢Девушка выгнала с...
  • Одиссей Одиссеев
    Точнее было бы написать:"Я пишу только правду, мне яйца не мешают врать)))".Девушка выгнала с...

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