Средства ПВО китайского флота: ЗРК средней и большой дальности

В конце 1980-х в ВМС НОАК появились фрегаты и эсминцы, вооруженные ЗРК малой дальности. Но первые китайские морские ракетные комплексы, созданные на базе западных прототипов, фактически были способны обеспечить только ближнюю ПВО кораблей-носителей, и о групповом прикрытии речь не шла.