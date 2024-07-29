В Госдуме предложили ограничить длительность ненормированной работы

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение Государственной думы законопроект, который ограничивает совокупную годичную продолжительность ненормированной работы 120 часами.
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