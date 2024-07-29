ТВЦ
ТВЦНовостиПередачиПолитикаСобытия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

20 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Взрыв прогремел н...
  • Дмитрий Гурин
    Полудохлая шавка еще что то вякает? Поглядим что будет вякать дальше после выборов в США, когда Вашингтон им откажет ...МИД Израиля пообе...
  • Владимир Черноморский
    В тему прям, новые москвичи, автор прям в точку попал 😁👍Москвичей предупр...

В Госдуме предложили ограничить длительность ненормированной работы

В Госдуме предложили ограничить длительность ненормированной работы

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение Государственной думы законопроект, который ограничивает совокупную годичную продолжительность ненормированной работы 120 часами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх