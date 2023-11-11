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Командир Арсаланов рассказал, как был ранен во время боя с морпехами ВСУ

Командир Арсаланов рассказал, как был ранен во время боя с морпехами ВСУ

Командир российской группировки войск «Днепр» старший лейтенант Золто Арсаланов рассказал, как получил ранение во время выполнения боевой задачи по уничтожению подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

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ВД
Вовладар Даров
Настоящие герои России! Здоровья вам ребята!!!
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