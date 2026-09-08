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Мечта ставшая реальностью

Мечта ставшая реальностью

В этом году исполнится 10 лет с того момента, как у создателя и художественного руководителя Театра Дениса Тагинцева возникла идея создавать в России танцевальные мюзиклы мирового уровня.

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