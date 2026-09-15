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Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске — видео

Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Южно-Сахалинске — видео

В Южно-Сахалинске двое 16-летних подростков пострадали в ДТП с участием мопеда и автомобиля. Инцидент произошел на пересечении улицы Лесной и проспекта Мира, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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