Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за продвижения ВС России

Журналист Кристоф Ваннер рассказал о ситуации на торецком направлении в зоне военной спецоперации. В своем репортаже для немецкого телеканала Welt Ваннер отметил, что российские войска берут деревню за деревней.
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