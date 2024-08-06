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Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за продвижения ВС России

Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за продвижения ВС России

Журналист Кристоф Ваннер рассказал о ситуации на торецком направлении в зоне военной спецоперации. В своем репортаже для немецкого телеканала Welt Ваннер отметил, что российские войска берут деревню за деревней.

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