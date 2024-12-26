В Ивановской области Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляют юных участников дорожного движения с наступающими праздниками

В рамках акции Полицейский Дед Мороз и широкомасштабной информационно-пропагандисткой социальной кампании «Внимание-дети!» в Ивановской области Госавтоинспекторы в костюмах главных Новогодних персонажей поздравляют юных участников дорожного движения с наступающими праздниками: вручают ребятам подарки и напоминают о правилах безопасности.
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