Михаил Ульянов на 70-й сессии МАГАТЭ заявил, что безусловная поддержка Западом Киева провоцирует атаки на ядерные объекты.
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