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Царьград

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Открыта новая развязка с тоннелем в центре Грозного: участие Рамзана Кадырова

Открыта новая развязка с тоннелем в центре Грозного: участие Рамзана Кадырова

В Грозном открыта новая транспортная развязка на улице имени Назарбаева с участием Рамзана Кадырова. Это масштабный проект включает тоннель, восьмиполосные дороги и пешеходную аллею, способные обеспечить движение до 100 тысяч автомобилей в день.

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