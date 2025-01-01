Открыта новая развязка с тоннелем в центре Грозного: участие Рамзана Кадырова

В Грозном открыта новая транспортная развязка на улице имени Назарбаева с участием Рамзана Кадырова. Это масштабный проект включает тоннель, восьмиполосные дороги и пешеходную аллею, способные обеспечить движение до 100 тысяч автомобилей в день.