Продажи Tesla Cybertruck застопорились всего через год после начала производства П...

Продажи Tesla Cybertruck застопорились всего через год после начала производстваПредварительные итоги четвёртого квартала позволяют получить весьма отдалённое представление о количестве проданных электрических пикапов Tesla Cybertruck, да и полная статистика в конце месяца не особо улучшит ситуацию, но по косвенным данным уже можно судить, что в четвёртом квартале компания продала меньше Cybertruck, чем в третьем.