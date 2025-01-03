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Продажи Tesla Cybertruck застопорились всего через год после начала производства П...

Продажи Tesla Cybertruck застопорились всего через год после начала производства П...

Продажи Tesla Cybertruck застопорились всего через год после начала производстваПредварительные итоги четвёртого квартала позволяют получить весьма отдалённое представление о количестве проданных электрических пикапов Tesla Cybertruck, да и полная статистика в конце месяца не особо улучшит ситуацию, но по косвенным данным уже можно судить, что в четвёртом квартале компания продала меньше Cybertruck, чем в третьем.

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