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Mehr: в районе иранского Бушера прогремели два взрыва

Mehr: в районе иранского Бушера прогремели два взрыва

Два взрыва произошли в районе портового города Бушер на юге Ирана. Об этом сообщает агентство Mehr. «Несколько минут назад два взрыва прогремели в районе города Бушер и города Чогадак», — говорится в сообщении агентства.

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